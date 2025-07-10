Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону аналитического центра AdAstra Антон Ганоцкий в интервью Radio NV рассказал, что китайская агентура в мире мощнее российской, и отметил, что в Одессе есть подпольный китайский полицейский участок, который контролирует китайскую диаспору.

«Шпионская агентура Китая — не только в Украине, а по всему миру — она очень и очень расширена, гораздо мощнее, чем, например, российская агентура. Потому что китайское министерство госбезопасности имеет довольно разветвленную сеть своих агентур», — сказал Ганоцкий в эфире Radio NV.

Он также рассказал, что Китай контролирует своих граждан в разных странах мира.

«Например, на территории посольств КНР в разных уголках мира действуют подпольные, я бы сказал, полицейские участки. В Одессе один такой есть, который контролирует фактически китайскую диаспору и контролирует деятельность китайской агентуры», — сказал эксперт.

Ганоцкий добавил, что даже после разоблачения части китайской агентуры СБУ, большая ее часть все же остается в Украине.

Задержание китайских агентов, которые пытались похитить данные о ракете Нептун

9 июля СБУ сообщила, что задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины секретные данные об украинской ракете Нептун.

Один из подозреваемых — бывший студент одного из киевских технических вузов, которого в 2023 году отчислили за академическую неуспеваемость, после чего он остался в Киеве. По данным СБУ, он пытался завербовать украинца, который имеет доступ к разработкам оружия. Другой шпион — отец бывшего китайского студента, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

СБУ рассказала, что контрразведка разоблачила экс-студента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала «на горячем» во время передачи ему тайных документов. После задержания его отца у них изъяли телефоны с доказательствами шпионской деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет лишения свободы.