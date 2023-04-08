G2 или Новый мировой порядок. Какие стимулы использует Китай, чтобы привлечь другие страны на свою экономическую орбиту — эксперт 8 апреля, 09:51 Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в Гуанчжоу, 7 апреля 2023 года (Фото:Jacques Witt/Pool via REUTERS)

Пока Россия дискредитирует себя как супердержаву, Китай акцентирует внимание на новых выгодных отношениях на Ближнем Востоке и Центральной Азии, превращаясь в один из двух мировых центров силы и конкурируя с объединенным Западом. Такое мнение в своей колонке высказала редактор канадского издания National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис.



Она напомнила, что глава КНР Си Цзиньпин пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, чтобы обсудить инвестиции и расширение автодорожных, железнодорожных и трубопроводных проектов, связывающих Китай с Европой в обход России. Саммит, получивший название C+C5, состоится в мае.

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Эти пять стран Центральной Азии десятилетиями были вассалами России, отметила Фрэнсис.