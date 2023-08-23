Китай и ЮАР заявили, что будут способствовать урегулированию войны РФ против Украины 23 августа, 09:41 Президенты ЮАР и Китая Сирил Рамафоса и Си Цзиньпин (Фото:Сирил Рамафоса/Twitter)

Китай вместе с Южной Африкой договорились, что будут продолжать способствовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании войны РФ против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении президента КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, сообщает Xinhua.

Отмечается, что обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются «единственным жизнеспособным вариантом решения конфликта в Украине (так в заявлении названа война России против Украины — ред.)».

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Кроме того, Китай приветствовал недавнюю миротворческую миссию Африки по урегулированию войны России против Украины.

В заявлении Китай и ЮАР согласились укреплять сотрудничество в международных делах, а также совместно поддерживать международный порядок, основанный на международном праве, и основные нормы, регулирующие международные отношения, основанные на принципах Устава ООН, в том числе защиту прав и интересов развивающихся стран и уважение национального суверенитета и территориальной целостности государств.

Сообщается, что ЮАР поддержала Китай в его лидерской роли в продвижении мирного глобального сотрудничества. Китай поддержал председательство Южной Африки в G20 в 2025 году.

В ЮАР 22−24 августа проходит саммит БРИКС среди крупнейших развивающихся стран. В них входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Ранее сообщалось о плане Си Цзиньпина посетить Южную Африку и принять участие в саммите БРИКС. Также отмечалось, что Си Цзиньпин также будет сопредседательствовать в китайско-африканском диалоге вместе с Рамафосой.

Российский диктатор Владимир Путин также должен был принять участие в саммите, что стало бы его первым зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ему ордер на арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (среди них ЮАР).

19 июля спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.

«Мирный план», предложенный африканскими лидерами предусматривает начало «переговоров» со страной-агрессором Россией, даже если российские оккупационные войска не покинут суверенную территорию Украины.

Министерство иностранных дел Китая также обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.