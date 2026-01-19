Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

На думку американських військових високопосадовців, лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче, щоб його збройні сили були готові до вторгнення на Тайвань до 2027 року, якщо буде віддано відповідний наказ. Це свідчить про те, що наступний рік буде вирішальним для Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) та її військово-морського флоту, що шаленими темпами виробляє кораблі, літаки, безпілотники й ракети. Утім, найвірогіднішим сценарієм на 2026 рік буде не повномасштабний конфлікт, а щораз більше посилення політичного, економічного та військового тиску КНР на Тайвань та інших противників.

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Після того як у 2022 році тодішня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, Китай провів