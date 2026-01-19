Стратегия анаконды. Китай медленно расширяет свое военно-морское присутствие и душит экономику Тайваня — The Economist
Взрывные устройства, размещенные тайваньскими военными на реке Тамсуи в ответ на проведение Китаем учений Миссия справедливости 2025 вокруг Тайваня, Тайбэй, 31 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Ann Wang)
Кроме фактического вторжения, Китай использует немало других способов беспокоить Тайвань, объясняет Шашанк Джоши, редактор материалов об обороне издания The Economist.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
На думку американських військових високопосадовців, лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче, щоб його збройні сили були готові до вторгнення на Тайвань до 2027 року, якщо буде віддано відповідний наказ. Це свідчить про те, що наступний рік буде вирішальним для Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) та її військово-морського флоту, що шаленими темпами виробляє кораблі, літаки, безпілотники й ракети. Утім, найвірогіднішим сценарієм на 2026 рік буде не повномасштабний конфлікт, а щораз більше посилення політичного, економічного та військового тиску КНР на Тайвань та інших противників.
Після того як у 2022 році тодішня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, Китай провів