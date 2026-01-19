Стратегия анаконды. Китай медленно расширяет свое военно-морское присутствие и душит экономику Тайваня — The Economist

19 января, 18:41
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
Взрывные устройства, размещенные тайваньскими военными на реке Тамсуи в ответ на проведение Китаем учений Миссия справедливости 2025 вокруг Тайваня, Тайбэй, 31 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Ann Wang)

Взрывные устройства, размещенные тайваньскими военными на реке Тамсуи в ответ на проведение Китаем учений Миссия справедливости 2025 вокруг Тайваня, Тайбэй, 31 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Ann Wang)

Кроме фактического вторжения, Китай использует немало других способов беспокоить Тайвань, объясняет Шашанк Джоши, редактор материалов об обороне издания The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

На думку американських військових високопосадовців, лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче, щоб його збройні сили були готові до вторгнення на Тайвань до 2027 року, якщо буде віддано відповідний наказ. Це свідчить про те, що наступний рік буде вирішальним для Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) та її військово-морського флоту, що шаленими темпами виробляє кораблі, літаки, безпілотники й ракети. Утім, найвірогіднішим сценарієм на 2026 рік буде не повномасштабний конфлікт, а щораз більше посилення політичного, економічного та військового тиску КНР на Тайвань та інших противників.

Реклама

Після того як у 2022 році тодішня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, Китай провів

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   война за Тайвань Китай Южно-Китайское море Мир впереди 2026 The Economist

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies