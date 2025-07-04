Армии Давида и Голиафа. Тайвань «отработает» вторжение Китая в рекордных учениях — NV сравнил военные силы обеих стран
Ежегодные учения береговой охраны Тайваня, июнь 2025 года (Фото: REUTERS/Ann Wang)
9 июля Тайвань начнет масштабные военные учения, которые будут имитировать вторжение со стороны Китая и китайскую блокаду этого демократического острова.
Хотя подобные учения, которые имею название Хань Куан, являются ежегодными, нынешние тренировки Reuters называет беспрецедентными по продолжительности и масштабу. Они продлятся 10 дней и вовлекут более 22 000 резервистов.
Как пояснил Тун Чжи-син, глава департамента планирования военных операций в Министерстве обороны Тайваня, сценарий учений предусматривает