9 июля Тайвань начнет масштабные военные учения, которые будут имитировать вторжение со стороны Китая и китайскую блокаду этого демократического острова.

Хотя подобные учения, которые имею название Хань Куан, являются ежегодными, нынешние тренировки Reuters называет беспрецедентными по продолжительности и масштабу. Они продлятся 10 дней и вовлекут более 22 000 резервистов.

Как пояснил Тун Чжи-син, глава департамента планирования военных операций в Министерстве обороны Тайваня, сценарий учений предусматривает