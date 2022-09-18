«Путин — не очень умный». Как Китай и другие страны Востока и Азии указали РФ на ее второстепенную роль. Интервью с Портниковым 18 сентября, 17:52 Эксклюзив НВ Виталий Портников (Фото:PEN Ukraine/Facebook)

На саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде съехались главы 14 государств-участников объединения.

Присутствовал там и российский диктатор Владимир Путин, но отношение к нему лидеров других стран было достаточно пренебрежительным.

В интервью Радио НВ политолог и публицист Виталий Портников объяснил, что происходило на саммите и какие интересы преследовали участницы ШОС во время разговоров с диктатором.

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— По мнению некоторых экспертов, на саммите Путина указали на его место. Что это за место и не выдаем ли мы желаемое за действительное?

— Конечно, по многим причинам нам хочется выдавать желаемое за действительное. Так или иначе, мы должны осознавать, что для самого Владимира Путина такая встреча — свидетельство того, что он не находится в международной изоляции. И это самое главное, на что сейчас работает российская пропаганда. Потому, что с одной стороны, мы слышим в наших и западных медиа, что Путин находится в беспрецедентной международной изоляции. А с другой стороны — он проводит встречи на уровне лидеров Китая, Индии, Пакистана, стран центральной Азии, Монголии, Ирана.

Это внешняя политика России, направленная на Восток. И, по большому счету, эта внешняя политика не сильно отличается от внешней политики Советского Союза.

Долгое время Советский Союз мог считать, что находится в изоляции от западных стран, и в 20-е годы XX века, и в 50-е, и в 80-е. Однако его внешняя политика базировалась прежде всего на Востоке — на отношениях с Китаем, которые, правда, были осквернены конфликтом коммунистических партий. На хороших отношениях с Индией, на попытках играть роль посредника в конфликтах азиатских стран.

Такая внешняя политика для населения Советского Союза была абсолютно логичной. Правда, Советский Союз имел возможность развивать условные отношения с европейскими странами, которые находились в зоне его влияния. Но это была небольшая часть Европы. В этом плане мы можем говорить, что Путин ведет такую внешнюю политику, которая была традиционной для Москвы с большевистского переворота. Но это только с одной стороны.

С другой стороны, мы видим то, чего в этой внешней политике тогда не было — это региональная конкуренция. На этом саммите Шанхайской организации сотрудничества стало совершенно очевидно, что есть три силы, конкурирующие за Центральную Азию.

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