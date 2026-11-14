Китай и США обсудили снижение пошлин и торговлю сельхозпродукцией перед встречей Си Цзиньпина и Трампа

Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время государственного ужина в Белом доме, 24 сентября 2026 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Китай и США на первом заседании торгового совета обсудили снижение пошлин и торговлю сельскохозяйственной продукцией. Оно состоялось за несколько дней до ожидаемой встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Шэньчжэне.

Об этом в субботу, 14 ноября, сообщило Министерство торговли Китая, пишет Reuters.

По данным китайского ведомства, стороны обсудили выполнение предыдущих договоренностей, в частности взаимное снижение пошлин по схеме «30 млрд долларов на 30 млрд долларов».

Реклама

В министерстве не уточнили, были ли достигнуты новые договоренности. Стороны договорились и в дальнейшем использовать совет для разрешения торговых споров.

Как напоминает Reuters, после сентябрьского саммита Си Цзиньпина и Трампа в Вашингтоне стороны предложили пакет взаимного снижения пошлин на 60 млрд долларов, в частности на американскую агропродукцию, которую Китай импортировал в 2024 году на 17 млрд долларов.

Читайте также: В Сенате США назвали абсурдным требование России к НАТО отвести войска к границам 1997 года

Однако сделка до сих пор не завершена. По оценкам агентства, закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции (за исключением сои) в этом году могут упасть до семилетнего минимума, несмотря на обязательство закупать ее на сумму 17 млрд долларов ежегодно вплоть до 2028 года. Пекин настаивает на том, что увеличит объемы закупок только после снижения пошлин.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина — что известно

Трамп заявлял, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, и анонсировал обсуждение денуклеаризации и войны с Ираном. «Если Путин и Си хотят провести трехстороннюю встречу в Китае, я тоже это сделаю», — говорил он еще 19 октября. 13 ноября газета The New York Post сообщила, что встреча запланирована на 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Как писала The Wall Street Journal, инициатором возможной трехсторонней встречи выступает Путин, который хотел бы договориться о завершении войны против Украины на выгодных для Москвы условиях. Британская газета The Guardian в редакционной статье предупреждала, что переговоры трех лидеров о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. В Кремле же опровергли сравнение этой встречи с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой союзники разделили сферы влияния.

Реклама:

Украина стремилась к тому, чтобы трехсторонние переговоры Киева, Вашингтона и Москвы состоялись до саммита АТЭС. В итоге они прошли в Абу-Даби 10−11 ноября.