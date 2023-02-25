Россия и Китай заблокировали коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения в Украину 25 февраля, 19:01 Саммит министров финансов стран G20 в индийском Бенгалуре (Фото:India’s Press Information Bureau / Handout via REUTERS)

Саммит министров финансов и глав центральных банков G20 в индийском Бенгалуре, скорее всего, завершится без совместного коммюнике по войне России против Украины.

Об этом пишет Reuters в субботу, 25 февраля.

Как пишет издание со ссылкой на трех делегатов, на встрече не было консенсуса по поводу того, как описать войну России против Украины.

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Соединенные Штаты и их союзники из промышленных государств Большой семерки (G7) были непоколебимы в требованиях, чтобы коммюнике прямо осудило Россию за вторжение в Украину в прошлом году, но российская и китайская делегации выступили против таких формулировок.

По словам двух делегатов, Россия и Китай были огорчены использованием платформы G20 для обсуждения политических вопросов.

Кроме того, Индия во время встречи настаивала на том, чтобы не использовалось слово «война» в любом коммюнике, сообщили Reuters официальные лица из G20.

Индия, которая в этом году председательствует в G20, придерживается нейтральной позиции по отношению к войне, отказываясь обвинять Россию во вторжении и резко увеличив закупки российской нефти.

Индия и Китай были среди стран, воздержавшихся от голосования в ООН 23 февраля, когда члены организации подавляющим большинством голосов потребовали от Москвы вывести свои войска из Украины и прекратить боевые действия.

Помимо стран G7, в блок G20 входят такие страны как Австралия, Бразилия и Саудовская Аравия.

Источники Reuters считают, что консенсус относительно коммюнике маловероятен, а потому, вероятно, встреча завершится заявлением хозяина — Индии, которая подведет итоги дискуссий.