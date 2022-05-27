Китай и РФ ветировали усиление санкций ООН против КНДР 27 мая, 02:46 Цей матеріал також доступний українською Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями баллистической ракеты в конце марта (Фото:KCNA via REUTERS)

Китай и Россия ветировали усиление санкций ООН против Северной Кореи. Их инициировали США за испытание Пхеньяном баллистических ракет.

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Об этом пишет AFP.



Резолюцию об ужесточении санкций поддержали 13 других членов Совета Безопасности.

Издание отмечает, что Китай, ближайший союзник Северной Кореи, и Россия, чьи отношения с Западом ухудшились из-за вторжения в Украину, заявили, что предпочли бы документ, не имеющий обязательного характера, а не новую резолюцию против Пхеньяна.

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"Соединенные Штаты не должны заменять односторонний акцент только на внедрении санкций. Они также должны работать на продвижение политического решения», – сказал посол Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Дополнительные санкции не только не помогут решать проблему, но приведут к более негативным последствиям и эскалации США в игнорировании призывов КНДР прекратить «враждебную деятельность» и начать диалог.

При этом администрация президента Джо Байден неоднократно заявляла, что готова общаться с Северной Кореей без предварительных условий.

Как отмечалось ранее, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о желании ускорить разработку своего ядерного арсенала.

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