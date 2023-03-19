Хотят переписать правила игры. Россия и Китай пытаются нарушить мировой порядок — Кирби 19 марта, 23:10 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Россия и Китай настроены против основанного на правилах мирового порядка, который создали Соединенные Штаты, их союзники и партнеры после окончания Второй мировой войны, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире Fox News.

По его словам, Москва и Пекин «хотели бы переписать правила игры глобально». При этом российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в последнее время усиливают сотрудничество и отношения.

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Кирби отметил, что США будут внимательно наблюдать за предстоящей встречей Путина и Си Цзиньпина в Москве. Но если на этих переговорах прозвучит призыв к прекращению огня, это будет попытка ратифицировать завоевания россиян в Украине.

«Мы надеемся, и мы говорили об этом раньше, что президент Си позвонит и поговорит с президентом Зеленским, потому что мы верим, что китайцы должны получить украинскую точку зрения», — сказал Кирби, выразив надежду, что глава Китая будет сохранять открытые «линии общения» и с президентом США Джо Байденом.

Лидер КНР Си Цзиньпин посетит Москву 20−22 марта по приглашению российского диктатора Владимира Путина. Это будет его первый визит в РФ с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. В Кремле заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудят, в частности, углубление российско-китайского сотрудничества, а также анонсировали подписание двусторонних документов.