Шольц призвал Пекин повлиять на Кремль, чтобы остановить российское вторжение в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Китая Ли Цян (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Пекин использовать свое влияние на страну-агрессора РФ, чтобы остановить российское вторжение в Украину.
Об этом сообщает CNN.
«Сейчас важно избежать замороженного конфликта», — подчеркнул Шольц.
Канцлер добавил, что Китай должен продолжать не поставлять оружие стране-агрессору.
Ранее СМИ сообщали, что в России впервые заметили бронированные автомобили China Tiger, изготовленные китайской компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles. Их получили отряды ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.
Также WSJ сообщал 12 июня, что в сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска.
19 июня, государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Пекин заявил, что власти Китая не передавали и не будут передавать России оружие для использования в войне против Украины.