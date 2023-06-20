Шольц призвал Пекин повлиять на Кремль, чтобы остановить российское вторжение в Украину 20 июня, 16:01 Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Китая Ли Цян (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Пекин использовать свое влияние на страну-агрессора РФ, чтобы остановить российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает CNN.

«Сейчас важно избежать замороженного конфликта», — подчеркнул Шольц.

Канцлер добавил, что Китай должен продолжать не поставлять оружие стране-агрессору.

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Ранее СМИ сообщали, что в России впервые заметили бронированные автомобили China Tiger, изготовленные китайской компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles. Их получили отряды ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.

Также WSJ сообщал 12 июня, что в сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска.

19 июня, государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Пекин заявил, что власти Китая не передавали и не будут передавать России оружие для использования в войне против Украины.