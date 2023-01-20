Презрение и старая обида. NV расспросил западных аналитиков о том, как в действительности относятся в Пекине к первым лицам России 20 января, 10:04 Эксклюзив NV Глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Пекине, 4 февраля 2022 года. (Фото:Sputnik / Aleksey Druzhinin / Kremlin via REUTERS)

Официальный Пекин продолжает воздерживаться от критики российской агрессии и углубляет экономическое сотрудничество с Москвой, но непублично китайские чиновники осуждают действия Кремля. NV поговорил с западными экспертами о причинах такого диссонанса.



В начале января американская газета Financial Times опубликовала материал с цитатами представителей Китая, которые в частных разговорах выражали недоверие к российскому диктатору Владимиру Путину.

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Так, один китайский чиновник на условиях анонимности заявил изданию: «Путин сумасшедший. Решение о вторжении приняла очень маленькая группа людей. Китай не должен слепо следовать за Россией».

NV спросил у западных экспертов в сфере политики Китая, о чем свидетельствуют такие заявления и не указывают ли они на охлаждение в отношениях между Пекином и Москвой. По мнению Лоуренса Рирдона, профессора политологии и координатора азиатских исследований в Университете Нью-Гэмпшира, высказывание китайских чиновников является проявлением исторического презрения тамошних власть имущих к России, а также разочарования ее нынешним руководством.

По словам эксперта, глава Китая Си Цзиньпин и правящая Коммунистическая партия все больше разочаровываются в России из-за неудач Путина в войне против Украины. И это чувство ложится на почву исторических обид. В 1950−60-х годах советский «старший брат» свысока относился к китайцам, констатирует политолог. Об этом с презрением упоминали китайские политики старшего поколения еще в 1980-х годах, когда в отношениях Пекина и Москвы началось потепление после нескольких десятилетий идеологического раскола.