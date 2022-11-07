Китай все меньше видит Путина как самостоятельного игрока — Климкин 7 ноября, 19:34 Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang, Sputnik/Valery Sharifulin/Pool via REUTERS, коллаж НВ)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что Китай все меньше видит российского диктатора Владимира Путина как самостоятельного игрока.

«Я думаю, что Китай все больше и больше не видит Путина как самостоятельного игрока. Эта логика Маугли, которого мы смотрели все в детстве — Акела промахнулся. Акела действительно промахнулся, а для Си вопрос — или ты сильный и идешь вперед, или ты действительно должен отказаться от своей позиции», — сказал Климкин в эфире Радио НВ.

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Он подчеркнул, что китайцы дали ответный сигнал очень четко и одновременно с американцами.

«Это был руководитель оборонного ведомства американского — он сказал, что если Ким Чен Ын применит ядерное оружие, то его режим перестанет существовать. И здесь на самом деле очень просто поменять Ким Чен Ын на Путин и, соответственно, северокорейский режим на российский. И это такой очень понятный и толстый намек», — сказал бывший глава МИД.

Он добавил, что насколько ему известно, 4 ноября на встречах с немецким бизнесом китайские лидеры «были достаточно четкими в своих высказываниях о том, что делает Путин».

Однако Климкин уточнил, что представители китайских властей «такого не будут говорить прямым текстом, но более четко, чем Си был на пресс-конференциях».

4 ноября президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.



В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, РФ будут ожидать катастрофические последствия. В ходе встречи G7 министры иностранных дел коллективно пообещали «тяжелые последствия».

2 ноября в Пентагоне заявляли, что Китай не проявил заинтересованности в обсуждении шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, и проводит значительное расширение своих ядерных сил, чтобы к 2030 году иметь тысячу ядерных боеголовок.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.