Дружба Пекина и Москвы «не имеет границ». Почему Китай дружит с агрессором и что рассказывает своим гражданам о войне — обзор западных СМИ 27 мая, 18:41 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Война в Украине подгоняет Китай к установлению нового мирового порядка собственного образца и еще больше сближает его с Россией — о чем пишет западная пресса.

На этой неделе американский президент Джо Байден совершил пятидневный визит в Сеул и Токио, где принял участие в серии встреч с лидерами Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD) — неформального объединения, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония. Именно в это время над Японским и Восточно-Китайским морями стратегические бомбардировщики России и Китая провели совместные учения – первые с момента нападения России на Украину и четвертые за последние полгода. Это был явный сигнал для американской администрации, которая стремится укрепить региональные альянсы на фоне растущего стратегического партнерства между Москвой и Пекином, пишет американская газета The Washington Post .

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Белый дом немедленно осудил учения. «Это […] демонстрирует, что Китай по-прежнему стремится тесно поддерживать Россию, несмотря на жестокость, которую Россия совершает в Украине», — прокомментировал изданию на условиях анонимности чиновник администрации Байдена.

По мнению Дэвида Шуллмана, старшего директора программы Global China Hub в американском аналитическом центре Atlantic Council, сочетание двух фактов – российско-китайских учений во время встречи QUAD и развертывания событий в Украине, указывает на глубину партнерства Москвы и Пекина и заставляет ожидать, что в последующие несколько месяцев оно только окрепнет.

В феврале российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что дружба между их государствами «не имеет границ» и для них не существует «запрещенных» сфер для сотрудничества. А через месяц Белый дом сообщил, что Москва под давлением торговых и других экономических санкций Запада, наложенных в ответ на ее вторжение в Украину, попросила Китай предоставить ей военную технику. Впрочем, пока, по словам высокопоставленного чиновника из администрации Байдена, никаких доказательств того, что Пекин выделил Москве военную помощь, нет. Но эти две страны продолжают работать над продвижением идеи разделения сфер влияния — будь то в Восточной Европе или в западной части Тихого океана, — где для них «будет естественным и приемлемым использовать свою силу против соседей», отметил он.

Пекин не мог еще выразительнее проявить свое недовольство Байденом, чем с помощью российско-китайских военных учений во время встреч QUAD, соглашается британская газета The Financial Times . Но в то же время Китай применяет и менее грубую тактику противостояния — на дипломатическом фронте он продвигает альтернативный мировой порядок безопасности в форме Инициативы глобальной безопасности (GSI). Таким образом, Пекин пытается сформировать коалицию для противостояния «варварскому и кровавому» лидерству США, пишет издание.

Именно такими словами охарактеризовал возглавляемый Западом мировой порядок Тянь Вэнь-Линь, профессор международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине. В своей недавней статье он обвиняет США во втягивании других стран в войны и настаивает на необходимости «новой парадигмы глобальной безопасности, основанной на равенстве и взаимном доверии перед лицом быстрых перемен в международном ландшафте».

Именно такой может стать Инициатива глобальной безопасности, преимущества которой президент Си в мае подробно описал в своем видео-обращении к министрам иностранных дел стран-членов БРИКС — группы развивающихся стран, в которую вместе с Китаем входят Бразилия, Россия, Индия и Южная Африка. Китайский лидер, в частности, призвал страны объединения «укрепить политическое взаимное доверие и сотрудничество в сфере безопасности, […] разделить ключевые интересы и главные проблемы друг друга, уважать суверенитет, безопасность и интересы развития друг друга, противостоять гегемонизму и политике силы, отвергать менталитет холодной войны и блоковую конфронтацию и работать вместе, чтобы построить глобальное сообщество безопасности для всех».

Такой фокус на безопасности указывает на смещение традиционного подхода Пекина к международным отношениям, отмечают эксперты. Если раньше при обсуждении решений для мировых конфликтов китайские чиновники делали акцент на развитие и достижение мира через процветание проблемных регионов, то теперь приоритеты меняются, считает Бейтс Гилл, профессор азиатско-тихоокеанских исследований безопасности в австралийском Университете Маккуори.

По словам экспертов, инициатива GSI была задумана еще до начала войны в Украине и является частью попыток Си отдалить мировой порядок безопасности от мышления в парадигме холодной войны. Китайские дипломаты, в частности, продвигали GSI в таких странах, как Филиппины, Уганда, Сомали и Кения через СМИ и интернет-страницы своих посольств. Но вторжение России сделало эти попытки более неотложными и более сложными. «С начала войны в Украине Китай пошел на все, чтобы защитить «законные интересы безопасности» России», — цитирует The Financial Times Пола Хенле, директора аналитического Центра Карнеги-Цинхуа в Пекине.

При этом внутри страны правительство развернуло широкую кампанию пропаганды. Власть делает все возможное, чтобы повлиять на людей, рассказывает канадскому изданию The Star Терренс Шен, уроженец Пекина, который получил образование в Канаде, работал журналистом в Гонконге и китайской столице, а теперь пытается донести до китайскоязычной аудитории идеи, отличные от официального нарратива.

«[В Китае] вам повсюду говорят, что Россия хорошая, а Украина плохая», — говорит он.

Шен ведет аккаунт в Twitter и канал в YouTube, на который подписаны 300 тыс. пользователей. Там он обсуждает события в Китае и мире и разоблачает недостоверную информацию, которую продвигает Пекин. В последнее время он много говорит о событиях в Украине и отмечает, что китайские источники для освещения этой темы используют нарративы Москвы. В частности, издания, принадлежащие государству – как, например, таблоид Global Times, – продвигают идею, что вина за вторжение лежит на странах Запада, тогда как Россия является невинной жертвой. Кроме того, они пытаются доказать, что Запад отворачивается от Украины — видимо, чтобы вселить отчаяние сторонникам суверенитета Тайваня, предполагает Шен. Нередко встречаются и тезисы о том, что украинские власти присваивают западную помощь и перепродают полученное военное оборудование третьим странам.

Более академический подход к опровержению дезинформации в китайских медиа применяет Шерман Лай, научный сотрудник кафедры азиатских исследований в канадском Университете Квинз. На своем канале в YouTube он рассказывает на китайском языке об истории мировых событий, чтобы слушатели их лучше понимали, а не слепо доверяли пропаганде Пекина. Ранее он обращался в основном к тем аспектам истории Китая, которые предпочитают умалчивать официальные власти. Но с началом войны в Украине Лай стал рассказывать подписчикам и об истории СССР, ведь, по его словам, многие китайцы воспринимают Украину как часть России.

«Они считают Украину провинцией России, – говорит ученый. — Китайцы видят здесь связь с внутренними проблемами Китая, такими как Синьцзян, Тибет или Тайвань».

При этом Лая удивляет, что жители Поднебесной не считают вторжение в Украину более похожим на вторжение Японии в Китай в 1930-х годах. Отчасти это связано с тем, что им не излагают достаточно четко историю этого нападения, считает он.

Нарративы Пекина и Москвы по поводу войны в Украине часто совпадают, признает еще один собеседник The Star — Натан Бошамп-Мустафага, исследователь политики в американском аналитическом центре RAND Corporation. Доказательств того, что правительства этих стран напрямую координируют свои сообщения, нет. Однако, если такие когда-нибудь появятся, это не будет неожиданностью, отмечает он.

Бошамп-Мустафага упоминает еще один тезис об Украине, который нередко повторяют Россия и Китай — о разработке в украинских лабораториях биологического оружия с участием США. «Китай заинтересован в дискредитации иностранной, преимущественно западной критики своей борьбы с COVID, — объясняет эксперт. — Поэтому один из нарративов, развившийся здесь в последние несколько лет — о том, что США разработали COVID как биологическое оружие. И он явно согласуется с усилиями России дискредитировать Украину и оправдать свое вторжение».

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