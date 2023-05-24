Китай и Россия намерены подписать двусторонние соглашения, несмотря на критику Запада — Reuters

24 мая, 08:16
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Мишустин и Ли Цянь (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Мишустин и Ли Цянь (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В среду, 24 мая во время поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекин Китай и Россия намерены подписать ряд двусторонних соглашений, несмотря на то, что Запад по-прежнему критически относится к их связям на фоне войны, сообщает Reuters.

Мишустин провел переговоры скитайским лидером Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цянем.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

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Визит состоится после того, как Россия и Китай яростно отреагировали на заявления G7, которые выделили их по целому ряду вопросов, включая Украину, ядерное оружие и экономическое принуждение.

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26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден дружбы от диктатора Владимира Путина.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Китай Михаил Мишустин Война России против Украины

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