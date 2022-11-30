Китай и Россия провели совместные учения с бомбардировщиками и ракетоносцами

30 ноября, 20:12
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Ту-95 (Фото:Yuri Zhuck / Flickr)

Ту-95 (Фото:Yuri Zhuck / Flickr)

Страна-агрессор Россия и Китай в сопровождении российских истребителей провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, используя стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К.

Об этом пишет агентство Reuters в среду, 30 ноября. Россияне заявили, что российские и китайские военные самолеты впервые в рамках совместного патрулирования приземлились на аэродромах друг друга. Агентство отмечает, что Ту-95 наряду с Ту-160 «составляет основу российских ядерных сил дальнего воздушного нападения и был разработан, чтобы во время холодной войны сбросить ядерные бомбы на США».

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Южная Корея подняла в воздух истребители, сообщив, что в зону действия ее ПВО вошли два китайских и шесть российских военных самолетов. В Японии также поднимали в воздух истребители после того, как китайские бомбардировщики перелетели в Японское море, где к ним присоединились россияне, пишет Reuters.

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В пресс-службе китайского министерства обороны заявили, что патрулирование прошло «согласно ежегодному графику военного сотрудничества».

Последний раз Китай и РФ проводили совместные учения в мае 2022 года — впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.

https://www.youtube.com/embed/mbTDGo8cIgM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Китай Япония Южная Корея Учения Истребители Россия-Китай Военный самолет Бомбардировщики

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