«Распылить внимание США». Почему эскалация вокруг Тайваня может быть частной совместного плана России и Китая — интервью с Рахманиным

4 августа, 01:44
Эксклюзив НВ
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики (Фото:Selim Chtayti/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики (Фото:Selim Chtayti/Pool via REUTERS)

Автор: Дмитрий Тузов

Сергей Рахманин, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал Радио НВ, что эскалация вокруг Тайваня может быть частью совместного плана РФ и Китая.

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— Президент Владимир Зеленский попросил Йенса Столтенберга о большем количестве тяжелого оружия от государств Альянса. Если такая информация у народных депутатов, можно ли оценить эту динамику? Прослеживается ли тенденция к увеличению поставок?

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— Сложный вопрос, объясню почему: потому что есть определенный график, есть определенные приоритеты и перечень наименований видов вооружения, которые должны поставляться Украине, но этот график, перечень приоритетов тайный. Он не подлежит обнародованию, соответственно очень трудно будет комментировать, насколько он выполняется или не выполняется. Я бы сказал так, что на фоне достаточно успешных действий украинских ВС и в первую очередь, имеется в виду для наших западных партнеров, на фоне успешного применения тех видов вооружений, которые нам предоставляют, качество определенных изделий, сложных, дорогих, увеличивается.

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В качественном измерении вооружение поставляется, то есть увеличивается спецификация, классификация предоставляемых нам вооружений. Если говорить о количестве, конечно, это количество для нас неудовлетворительно, для этого, к сожалению, есть и субъективные, и объективные причины. Под объективными причинами я понимаю очень простую вещь: на самом деле подавляющее большинство стран-членов Альянса, в первую очередь, они поставляют нам оружие, вооружение, боеприпасы, они не готовились к большим войнам, не планировали участия в масштабных войнах. И на вооружении у них не так много тех видов вооружения, в которых мы нуждаемся.

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Теги:   США Россия Китай Тайвань Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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