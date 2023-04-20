Китай и Иран используют новую тактику для преследования врагов в США — ФБР

20 апреля, 03:07
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Китай (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

Китай (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

Китай и Иран используют новую тактику для запугивания диссидентов на территории США. Сотрудники ФБР призывают потенциальных жертв сообщить о себе, указывая на растущую тенденцию нарушения законов США авторитарными режимами для запугивания определенных сообществ.

Об этом сообщает Reuters.

Правительства Китая и Ирана периодически нанимают частных детективов для слежения за диссидентами, после чего возбуждаются уголовные дела по связанным с этим нарушениям.

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Однако ФБР отмечает, что эти тактики и линии поведения являются новыми и пересекаются, что ранее не наблюдалось в расследованиях деятельности Китая и Ирана на территории США. Цели таких транснациональных репрессивных схем многогранны и направлены на то, чтобы влиять на политические решения США при помощи злонамеренного влияния. ФБР надеется повысить осведомленность о таких тенденциях и предупредить сектор частных сыщиков, а также правоохранительные органы штата и местные органы власти.

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«Мы действительно увидели переломный момент в тактике и инструментах, а также в уровне риска и уровне угрозы, которые изменились за последние несколько лет», — сказал другой неназванный сотрудник контрразведки ФБР.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Китай Иран ФБР

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