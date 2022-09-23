Путин проиграл «спецоперацию» и газовый шантаж, Китай и Индия смотрят на него сверху вниз — Климкин

23 сентября, 18:49
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Российский диктатор Владимир Путин разговаривает с лидером Китая Си Цзиньпином в Самарканде, 16 сентября (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин разговаривает с лидером Китая Си Цзиньпином в Самарканде, 16 сентября (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Дипломат и министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов Павел Климкин в интервью Радио НВ констатировал, что российский диктатор Владимир Путин проиграл начатую им «спецоперацию» против Украины, и теперь Китай и Индия смотрят на него сверху вниз.

«Путин проиграл две войны, он свою так называемую „специальную операцию“ проиграл, это понятно и китайцам, и кому угодно. Энергетический шантаж против Европы он проиграл, Европа чувствует себя достаточно уверенно. Да, цены растут, но без газа уже никто не останется», — сказал Климкин Радио НВ.

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Он подчеркнул, что Путин прекрасно понимает, что время играет против него, и, хотя он хотел бы быть на одном уровне с Индией и Китаем, российский диктатор «проваливается не просто во вторую лигу, а еще ниже».

«И они смотрят на него сверху туда, неизвестно куда. Он прекрасно понимает, что теряет под собой основание. Но эта эскалация — это эскалация полумер, это эскалация шизофренической слабости. И она в Россию вернется, Россия сейчас перешла уже не только красные, а все возможные линии», — считает бывший глава МИД Украины.

Ранее исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ заявил, что Россия уже проиграла войну на истощение, которую начала вести против Украины с апреля.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Китай Украина-Россия Павел Климкин Индия Газовая война Россия-Китай Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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