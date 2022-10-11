Китай и Индия осудили войну России против Украины 11 октября, 23:17 Последствия ракетных ударов по Киеву, 11 октября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Китай и Индия осудили российский обстрел Украины ракетами 10 октября, в результате которого погибли 14 человек.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин озвучила позицию страны на пресс-конференции, текст опубликовало министерство иностранных дел КНР.

«Мы неоднократно заявляли о своей позиции по украинскому вопросу. Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует соблюдать цели и принципы Устава ООН, что следует серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны и что следует оказывать поддержку всем усилиям, которые способствуют мирному урегулированию кризиса. Мы надеемся, что все стороны должным образом урегулируют свои разногласия посредством диалога и консультаций. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации», — сказала она.

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С осуждением массированной атаки по Украине выступил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар. Его заявление опубликовало издание Times of India.

«Мы очень четко были против конфликта в Украине. Мы считаем, что этот конфликт не отвечает чьим-либо интересам. Ни участников, ни, собственно, международного сообщества», — сказал Джайшанкар.

При этом он отказался сообщить, поддержит ли Индия предложение Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающее аннексию Москвой украинских территорий.

Количество погибших в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 10 октября возросло до 20 человек, еще 108 человек пострадали.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

В Киеве погибли шесть человек, еще 51 человек пострадал.

Ракетные удары были нанесены по центру города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Повреждены 45 жилых домов.