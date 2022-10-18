«Должны занять чью-либо сторону». В Украине не видят дружественного отношения Китая и Индии — Арахамия 18 октября, 13:10 Российский диктатор Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во время саммита ШОС в Самарканде (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Глава парламентской фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что в Украине не видят дружественного отношения со стороны Индии и Китая.

«Мы не видим дружественного отношения. Они пытаются соблюдать нейтралитет. Периодически разговаривают о гуманитарных программах. Я считаю, что они должны занять чью-либо сторону. Может, это в китайской философии так и принято, хотя, если придерживаешься нейтралитета, то не заявляй об этом, а просто не продавай агрессору никаких компонентов, никакой электроники», — заявил Арахамия в интервью Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что как только Россия перестанет получать от Китая компоненты для производства вооружения, то у нее останется конвенциональное, очень простое оружие и сильно просядет обороноспособность.

По словам главы фракции Слуги народа, Украина получает сигналы то о поставках в Россию через Казахстан китайских самосвалов, то «еще чего-то».

«Да, это не военная продукция, но вы же понимаете, как шасси можно использовать для РСЗО», — сказал он.

Арахамия также заявил, что у Украины только один вопрос к Индии — по закупке нефти. Он обратил внимание, что сейчас после принятия американским Конгрессом прайс-кэпов по нефти, Индия вынуждена будет ее покупать по самой низкой цене, что «чуть-чуть обескровит российскую экономику».

12 октября Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию об осуждении попыток аннексии территорий Украины. Ее поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 воздержались, в том числе Китай и Индия.

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что позиция Китая, не оказывающего активную поддержку стране-агрессору России, выгодна Украине.

Китай и Индия осудили российский обстрел Украины ракетами 10 октября, в результате которого погибли 14 человек.

