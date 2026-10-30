«В духе искренности и доброжелательности». Си Цзиньпин призвал ЕС к сотрудничеству с Китаем

Си заявил, что Китай всегда рассматривал ЕС как партнера (Фото: KYODO NEWS/Кай Наито/Pool via REUTERS)

Китай надеется, что Германия будет придерживаться «рациональной, прагматичной и дружественной» политики в отношении Китая , а Европейский союз будет сотрудничать с Пекином в том же направлении.

Об этом в пятницу, 30 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Пекине, сообщает Reuters.

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Си заявил, что Китай всегда рассматривал ЕС как партнера и развивал отношения с блоком «в духе искренности и доброжелательности».

По его словам, в отношениях между Китаем и Евросоюзом сотрудничество преобладает над конкуренцией, а общие позиции — над разногласиями.

Китайский лидер добавил, что при условии, если Китай и ЕС сохранят статус партнёров и будут придерживаться равноправного диалога, «разногласия и проблемы всегда можно будет решить».

22 октября стало известно, что российские предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Кремля, начали переносить производство в Китай, говорится в отчете американского Центра перспективных исследований в сфере обороны (C4ADS).

В августе газета The Wall Street Journal писала, что Китай поставляет России компоненты и технологии, которые помогают ей совершенствовать беспилотные ракеты, в частности делать их более быстрыми и сложными для перехвата.