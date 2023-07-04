Китай хочет усилить связи с армией РФ — Bloomberg

4 июля, 03:08
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Китай (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

Китай (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

Китай намерен установить более тесные связи с российскими военными. Это признак того, что Пекин по-прежнему поддерживает Москву, несмотря на бунт ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил на встрече с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, что совместными усилиями обеих сторон отношения между двумя военными и в дальнейшем будут углубляться и укрепляться, постоянно добиваться нового прогресса и пытаться выйти на новый уровень.

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Также Ли сказал, что надеется, что два военно-морских флота смогут укрепить связь, регулярно проводить совместные учения и расширить практическое сотрудничество.

Bloomberg указывает, что это добавляет признаки того, что Китай укрепляет связи с РФ после бунта наемников Вагнера в прошлом месяце, который представлял наибольшую угрозу правлению российского диктатора Владимира Путина.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что поддерживает действия России по «поддержанию национальной стабильности», а министр иностранных дел Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Армия России Минобороны РФ Вооруженные Силы РФ Россия-Китай

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