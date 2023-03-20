«Отхватить что-нибудь от России». Си Цзиньпин видит стратегическую возможность на фоне ослабления Путина — Климкин 20 марта, 18:56 Си Цзиньпин и Владимир Путин в Кремле, 20 марта (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV рассказал, какую стратегическую возможность видит Китай на фоне ослабления России.

«Я уверен, что Си видит стратегическую возможность на фоне дальнейшего ослабления России и, главное, Путина лично, отхватить что-нибудь от России, получить контроль над российскими ресурсами или над элементами ключевой инфраструктуры. И я думаю, что Си приедет с большим пакетом проектов, которые будут касаться именно ресурсов и инфраструктуры», – сказал Климкин в эфире Radio NV.

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Бывший глава МИДа отметил, что китайцы будут обсуждать с Путиным и «несколько вопросов по глобальной безопасности», поскольку «очень хотят стать частью дискуссии о будущей европейской безопасности».

«Китайцы очень хотят возобновления американо-российских дискуссий о стратегическом вооружении. Причем пытаться пропетлять, чтобы они изначально не стали частью таких дискуссий, ведь Китай тоже увеличивает количество боеголовок и ядерного оружия», — отметил Климкин.

20 марта начался трехдневный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Для главы КНР это первый государственный визит в РФ за четыре года.

Си Цзиньпин стал первым мировым лидером, лично встретившимся с Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора. Путина теперь могут арестовать как минимум на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.