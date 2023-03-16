Китай хочет, чтобы Россия продолжала войну против Украины — президент Литвы 16 марта, 15:27 Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины и хочет, чтоб она продолжалась.

По его словам, Пекин играет важную роль в войне против Украины.

«К сожалению, я вижу цель Китая в продолжении этой войны, в том, чтобы сделать эту войну еще более кровавой и в такой ситуации, Китай в скрытой или открытой форме поддерживает Россию», — сказал он в интервью Euronews.

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По мнению президента, очень сложно представить Китай в роли посредника между двумя странами.

«Я могу себе представить такой статус, но сейчас я не вижу возможности и думаю, что Китаю нужно задуматься о том, чего он хочет добиться в этой войне. Пока я оцениваю и вижу роль Китая скорее деструктивную, чем конструктивную», — сказал он.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» о полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не выводу российских войск.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.