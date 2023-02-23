Тот самый «большой китайский план». Какой будет позиция Пекина по войне в Украине, которую он обнародует в ближайшее время 23 февраля, 20:09 Эксклюзив NV Лидер Китая Си Цзиньпин на фоне почетного караула в Пекине (Фото:Kim Kyung-Hoon / REUTERS)

После года заявлений о нейтральности на фоне экономической и дипломатической поддержки Москвы Пекин наконец готовится обнародовать свою позицию по войне в Украине. NV собрал прогнозы о содержании этого документа и реакции на него в мире.

В годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину китайский лидер Си Цзиньпин должен выступить с «мирной речью». В Пекине также обещают обнародовать «документ с позицией» о войне в Украине. В нем Китай «будет призывать к миру, к диалогу, к мирному урегулированию», сообщил постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь.

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В преддверии этих резонансных событий NV напоминает, что уже известно о позиционном документе Китая, а также приводит прогнозы украинских и иностранных экспертов относительно его содержания и возможной реакции со стороны Украины и ее западных союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что главный дипломат Китая Ван И поделился с ним основными пунктами китайского «мирного плана». Однако воздержался от раскрытия подробностей документа. «Мы с нетерпением ждем, чтобы получить текст, поскольку это не то, где можно сделать выводы, только услышав, о чем план. Нужно узнать все детали», — заявил глава МИД Украины.

Тем временем высокопоставленный источник NV в украинском правительстве поделился данными разведки, согласно которым позиционный документ Китая объединяет отдельные пункты из формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и тезисы, продиктованные дружбой Пекина с Москвой.

В анонсированном Ван И документе мы увидим стандартные вещи — призывы к дружбе, прекращению боевых действий и началу диалога, прогнозирует Павел Климкин, эксминистр иностранных дел Украины. По его словам, китайцы начали думать о возможности частичного коллапса в России и видят усиление давления на страну-агрессора со стороны Запада, однако не готовы бросить нужный им путинский режим. Поэтому Пекин попытается последовательно играть в ничью и осторожно будет искать пути, как помогать России.

Пекин будет пытаться посадить США и Украину за стол переговоров, соглашается Тимоти Эш, британский экономист, эксперт по Украине. При этом не зря перед этим Ван И предупредил американского госсекретаря Энтони Блинкена о варианте оказания летальной помощи Москве.

«По сути, Китай говорит: «остановитесь, иначе мы вооружим Россию», — формулирует Эш.