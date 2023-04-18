Китай готов сотрудничать с Россией и миром для урегулирования «кризиса в Украине»

18 апреля, 06:49
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Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве 20 марта 2023 года (Фото:Спутник/Сергеи Карпукин/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве 20 марта 2023 года (Фото:Спутник/Сергеи Карпукин/Pool via REUTERS)

Китай готов к стратегическому партнерству с РФ и сотрудничеству с международным сообществом для поиска политического урегулирования «кризиса в Украине». КНР избегает какой-либо конфронтации со страной-агрессором.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, цитирует Укринформ.

" Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры", - заявил он.

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Вэньбинь отметил, что Китай и Россия «привержены принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между крупными странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Относительно Украины он отметил «последовательную и четкую позицию Китая»: «Мы твердо привержены мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании «кризиса в Украине».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Россия-Китай Война в Украине Война России против Украины

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