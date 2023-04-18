Китай готов сотрудничать с Россией и миром для урегулирования «кризиса в Украине»
Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве 20 марта 2023 года (Фото:Спутник/Сергеи Карпукин/Pool via REUTERS)
Китай готов к стратегическому партнерству с РФ и сотрудничеству с международным сообществом для поиска политического урегулирования «кризиса в Украине». КНР избегает какой-либо конфронтации со страной-агрессором.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, цитирует Укринформ.
" Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры", - заявил он.
Вэньбинь отметил, что Китай и Россия «привержены принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между крупными странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».
Относительно Украины он отметил «последовательную и четкую позицию Китая»: «Мы твердо привержены мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании «кризиса в Украине».