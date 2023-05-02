Китай должен заставить Россию прекратить войну против Украины — посол США в Пекине 2 мая, 20:03 Флаг Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

США считают, что Китай должен оказал давление на страну-агрессора Россию, чтобы она прекратила свое вторжение в Украину.

Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, сообщает CNN.

«Нам нужно, чтобы Китай принудил Россию вывести свои войска из Украины, чтобы она вернула все свои территории и во всех отношениях снова стала полностью суверенной», — сказал Бернс.

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Он добавил, что было бы полезно, если бы Китай подтолкнул Россию к прекращению бомбардировок украинских школ, украинских больниц и украинских многоквартирных домов, которые уже привели к огромным человеческим жертвам.

Бернс сказал, что разговор между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским был «хорошим первым шагом», но неясно, последуют ли за ним какие-либо действия.

«Мы хотели бы, чтобы Китай был гораздо более жестким, давая рекомендации россиянам. Мы бы хотели действий, которые как можно скорее положили бы конец войне — разумеется, на условиях, которые могло бы принять украинское правительство», — отметил он.

Бернс добавил, что США «очень внимательно следят за вопросом о том, что Китай может оказать летальную помощь России в течение многих месяцев», однако Вашингтон пока не видел доказательств того, что китайцы делают это.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.