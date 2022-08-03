Нейтралитет Китая лучше, чем присоединение к России — Зеленский

3 августа, 18:58
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 3 августа, заявил, что хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции в отношении полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщает Офис президента, во время общения со студентами и преподавателями австралийских вузов глава государства сказал, что Китай сейчас «балансирует» и придерживается нейтралитета.

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«Я скажу честно, что этот нейтралитет гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России. Я верю, что общество Китая, народ этого государства сделает разумный выбор. Все-таки для нас важно, чтобы Китай не помогал России», — отметил Зеленский.

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В последнее время между Китаем и США усилилось напряжение на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, который закончился 3 августа. Это первая поездка представителя США такового уровня на демократически самоуправляемый остров остров с 1997 года.

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28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань. Страна-агрессор РФ поддержала позицию Китая и назвала визит Пелоси «провокацией».

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Может быть, что Россия и Китай договорились об обострении в Украине, а затем на Тайване – Рахманин

https://www.youtube.com/embed/3PcdtoPpJm4
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Китай Тайвань Россия-Китай Владимир Зеленский Украина-Китай Война России против Украины

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