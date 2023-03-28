В ОП раскритиковали китайский «мирный план» и дали совет, как Пекину поступить с Россией

28 марта, 14:21
Поделиться:
Китай должен взять Россию под контроль, потому что Путин нарушает договоренности, считает Михаил Подоляк (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)

Китай должен взять Россию под контроль, потому что Путин нарушает договоренности, считает Михаил Подоляк (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV раскритиковал «мирный план» Китая и дал ему совет, как поступить с Россией.

Как отметил Подоляк в эфире Radio NV, в китайском мирном плане есть «взаимоисключающие позиции».

«Мы помним, с одной стороны, территориальная целостность имеет ключевой фактор стабильности. Но в то же время Китай говорит о немедленном прекращении огня, что будет означать оставление оккупированных территорий в руках Российской Федерации, что взаимоисключает эти пункты», — напомнил советник главы ОП.

Видео дня

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Россия-Китай Война в Украине Российско-украинская война Си Цзиньпин Михаил Подоляк Война России против Украины радио NV мирный план Китая

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X