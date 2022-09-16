«Китай будет стимулировать завершение войны». Как санкции против РФ подорвали планы Китая и будут усиливать давление на Путина — эксперт 16 сентября, 20:49 Эксклюзив НВ Путин и Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (Фото:Спутник/Сергей Бобылев/Pool via REUTERS)

Военная агрессия России против Украины повлияла на отношения между Китаем и РФ, в эфире Радио НВ рассказал Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов, доцент кафедры международных отношений Национального университета Киево-Могилянская академия.

По словам Ефремова, Китай давно продвигает себя на международной арене как ориентир для развивающихся стран, выражает готовность их защищать и экономически развивать. По его мнению, Пекин продвигает идею глобального развития, особенно для стран третьего мира. Это их стратегия реализации своих амбиций по усилению влияния на эти страны. Также, по его словам, это часть экономических планов Китая — поставка их товаров на международные рынки.

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«В результате вооруженного российского вторжения в Украину ситуация обострилась. Глобальное развитие под вопросом — возникли очень большие риски в энергетическом секторе, в сфере продовольствия, логистики и так далее. Это подрывает весь месседж и те усилия, которые Китай адресовал в сторону стран третьего мира, пытаясь усилить свое влияние», — пояснил Ефремов.

В разговоре главы Китая Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным он выразил недовольство, предполагает эксперт:

«Теперь когда они встречаются с Путиным, китайцы говорят ему: вы нам мешаете, вы препятствуете нашим усилиям по продвижению своего лидерства в странах третьего мира. Когда прекратится операция? Когда вы добьетесь каких-то результатов или начнете переговоры? Конечно, в Китае испытывают недовольство. Более того, это внешнее давление через экономические каналы сказываеться на Китае, рисками роста цен».

Эксперт считает, что на дальнейшие действия Китая в отношении России будут влиять экономические санкции, введенные Западом против РФ:

«Поставка китайских товаров на международные рынки представляет угрозу китайским компаниям, которые будут находиться под скринингом европейцев и американцев. Не нарушают ли они сами это? Все процессы усложняют международные отношения, особенно экономическое стимулирование».

Ефремов подчеркнул, что экономические и политические риски изменят относительно нейтральную позицию Китая.

«Это стимулирует китайцев в давлении на Путина и говорить, что пора это все прекращать, завершать. И Путин, как [следует] из этого его пресс-релиза, он признает, он оправдывается. Он говорит „да-да, я виноват все пошло не так, как мы планировали“» — подытожил эксперт.

Пропасть между интересами и целями воюющей агрессивной России и настроенным на экономические успехи Китаем растет, а Путин и Си Цзиньпинь больше не ведут диалога на равных. Читайте об этом больше в аналитическом материале НВ, посвященном результатам саммита Шанхайского сотрудничества





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