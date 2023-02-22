«Этого не избежать». Летальное оружие из Китая будет поступать в российскую армию — Портников 22 февраля, 14:53 Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на саммите в Самарканде, 16 сентября 2022 года (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Политолог и публицист Виталий Портников в интервью Radio NV заявил, что в будущем летальное оружие из Китая будет поступать в Россию и этого никак невозможно избежать.



«Я абсолютно представляю вариант, когда летальное оружие из Китая будет поступать в российскую армию. Я представляю вариант серьезных экономических санкций против Китая, серьезного экономического кризиса в Китае. И я представляю вариант ухудшения экономической ситуации на Западе в результате санкций против Китая. Все это будет. Я не только это представляю, я этого ожидаю. Этого не избежать», — сказал Портников в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что китайский режим иррационален, хотя в нем и есть рационально мыслящие люди. По словам политолога, нерациональность режима связана с отсутствием конкуренции на вершине власти.

«Всегда, когда нет конкуренции, люди начинают действовать, как идиоты. Даже самые умные люди. Я совсем не считаю, кстати, Си Цзиньпина неразумным человеком. Он достаточно умная, аппаратно искусная, сильная фигура. Здесь нет даже сомнений. Но если вы такого человека продержите на верхушке власти без какой-либо конкуренции 15 лет, вы получите то, что получили», — объяснил Портников.

В то же время, он выразил мнение, что Китай не будет "подставлять России плечо" до такого уровня, чтобы обеспечить российскому диктатору Владимиру Путину победу, даже если он сам на нее не способен.

22 февраля представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России для полномасштабной войны против Украины.

9 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию о том, что Пекин рассматривает возможность оказания летальной поддержки России, включая оружие и боеприпасы. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай от этого, назвав такой шаг «пересечением красной линии».

В МИД Китая заявили, что США «не имеют права читать нотации» о возможной поставке оружия России и упрекнули в помощи Украине. После этого в ведомстве заявили, что развязанная Россией полномасштабная война «выходит из-под контроля».

Китай воздерживается от критики развязанной РФ войны против Украины и утверждает, что якобы занимает «объективную и справедливую позицию».



Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что глава КНР Си Цзиньпин поручил правительству Китая наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай желает увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.



Позже в КНР подтвердили, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом. В ходе видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.