Китай будет полностью отвечать за созданное напряжение в случае визита Пелоси на Тайвань — Блинкен

1 августа, 22:27
Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Если Китай создаст какое-либо напряжение во время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, ответственность будет полностью лежать на Пекине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай решит создать какое-то напряжение — ответственность будет полностью на Пекине», — сказал он.

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При этом США надеется, что Китай будет действовать ответственно и не будет заниматься никакими эскалациями.

https://www.youtube.com/watch?v=5yMOO4LqYpY

1 августа тайваньский телеканал Sent со ссылкой на собственные источники сообщил, что Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань вечером во вторник, 2 августа.

Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа. Если Пелоси посетит Тайвань, это станет первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

https://www.youtube.com/watch?v=NoW2rG4cNM4

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Китай КНР Тайвань Пекин Нэнси Пелоси Энтони Блинкен

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