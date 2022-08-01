Китай будет полностью отвечать за созданное напряжение в случае визита Пелоси на Тайвань — Блинкен 1 августа, 22:27 Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Если Китай создаст какое-либо напряжение во время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, ответственность будет полностью лежать на Пекине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай решит создать какое-то напряжение — ответственность будет полностью на Пекине», — сказал он.

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При этом США надеется, что Китай будет действовать ответственно и не будет заниматься никакими эскалациями.

1 августа тайваньский телеканал Sent со ссылкой на собственные источники сообщил, что Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань вечером во вторник, 2 августа.

Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа. Если Пелоси посетит Тайвань, это станет первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.



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