Китай будет готов к противостоянию с Западом после 2035 года — Климкин

5 августа, 17:48
Протестующий против визита Нэнси Пелоси на Тайвань разрывает американский флаг, Гонконг, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

Протестующий против визита Нэнси Пелоси на Тайвань разрывает американский флаг, Гонконг, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов заявил в эфире Радио НВ, что Китай будет готов к противостоянию с Западом после 2035 года.

«Наверное, вы намекаете на то, что переизберут Си Цзиньпина на совершенно беспрецедентный третий срок. Я думаю, что это произойдет, он харизматичная фигура, которая пользуется поддержкой», — сказал Климкин Радио НВ.

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Он отметил, что в сегодняшнем Китае нет никаких проамериканских течений, но есть люди, которые выступают за то, чтобы подождать с противостоянием с Западом.

«Они же считают, что Китай находится в вечности, он существовал всегда и будет существовать всегда. Поэтому по многим предварительным подсчетам, прогнозам, называйте как угодно, Китай будет готов к противостоянию с Западом где-то после 2030 года. Я считаю, что скорее после 2035 года», — сказал дипломат.

Климкин добавил, что «Китай при этом не хочет выпрыгнуть, как это делает Путин, из мировой системы» и очень зависим от Запада в технологиях и торговле, хотя и стремится к тому, чтобы обладать чисто китайскими технологиями.

3 августа Си Цзиньпин назвал США «реакционерами и империалистами» из-за визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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Незадолго до этого визита Пелоси аналитики выражали опасения, что он может обернуться глубочайшим кризисом между США и Китаем за последние десятилетия и что Китай применит силу.

4 августа Китай начал военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.

На фоне запуска ракет со стороны Китая Тайвань отменил авиарейсы.

В этот же день более 20 истребителей Китая пересекли линию разграничения с Тайванем.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически отрицает попытки любых стран устанавливать отношения с Тайванем или посещать остров. США признают легитимность КНР как одного государства, но продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Китай Павел Климкин Запад Радио НВ

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