Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Після успішного 2025‑го 2026 рік стане для Сі Цзіньпіна та керівництва Китаю роком спокус. Дотепер вони добре розігрували свої карти у добу Трампа, огороджуючи китайську економіку від торговельної війни, спритно вживаючи контрзаходів і в деяких випадках відступаючи, аби не заважати продовженню швидкого демонтажу очолюваного США світового порядку, що відбувається під керівництвом Білого дому. Але Комуністичну партію переслідує гординя, і у 2026 році в Сі виникне спокуса агресивніше відстоювати інтереси Китаю. Це створює ризик небезпечних перегинів у трьох сферах: