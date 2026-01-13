Год гордыни Китая. Си Цзиньпину не следует поддаваться уговорам перейти от обороны к нападению — The Economist

13 января, 02:08
NV Премиум
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Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Похоже, президент США Дональд Трамп будет демонтировать мировой порядок эффективнее, чем Китай, считает Патрик Фулис, редактор материалов о международных отношениях в The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Після успішного 2025‑го 2026 рік стане для Сі Цзіньпіна та керівництва Китаю роком спокус. Дотепер вони добре розігрували свої карти у добу Трампа, огороджуючи китайську економіку від торговельної війни, спритно вживаючи контрзаходів і в деяких випадках відступаючи, аби не заважати продовженню швидкого демонтажу очолюваного США світового порядку, що відбувається під керівництвом Білого дому. Але Комуністичну партію переслідує гординя, і у 2026 році в Сі виникне спокуса агресивніше відстоювати інтереси Китаю. Це створює ризик небезпечних перегинів у трьох сферах:

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Мир впереди 2026 США-Китай Си Цзиньпин Тайвань

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