«Строгое предупреждение». Китай начал патрулирование и военные учения вокруг Тайваня 19 августа, 08:46 Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Командование Восточного района операций Народно-освободительной армии Китая, на фоне роста напряженности вокруг Тайваня, начало учения военно-морского флота и авиации, а также патрулирование вокруг острова.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Представитель командования Ши И сказал, что таким образом будет проверена способность вооруженных сил воевать в реальных боевых условиях. При этом он отметил, что патрулирование и учения служат «строгим предупреждением сепаратистам, которые выступают за независимость Тайваня» и их провокациям.

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Он добавил, что патрулирование и учения проводятся с целью тренировки координации военных судов и самолетов и их способности захватывать контроль над воздушным и морским пространством.

В Reuters отмечают, что «строгое предупреждение» было выдвинуто в ответ на визит вице-президента Тайваня Уильяма Лая в Соединенные Штаты.

Отмечается, что Лайе лидирует среди кандидатов в президенты Тайваня на выборах, которые пройдут в январе 2024 года.

Тайваньские официальные лица заявили, что Китай, вероятно, проведет военные учения вблизи острова на этой неделе, используя визит Лая в США как повод, чтобы запугать избирателей перед президентскими выборами и заставить их «бояться войны».

Reuters пишет, что Китай испытывает «особую неприязнь» к Лаю за его комментарии о том, что он был «практическим работником в пользу независимости Тайваня», хотя в своей предвыборной кампании он обещал сохранить статус-кво и неоднократно предлагал переговоры с Пекином.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу, намекая на США, предостерег от «игры с огнем», когда речь идет о Тайване.

Ли Шанфу назвал китайских военных «твердой силой в поддержании мира во всем мире» и сказал, что глава КНР Си Цзиньпин хочет «стабилизировать глобальную безопасность в мире хаоса».

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Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе.

В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань своей территорией и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость. В островном государстве считают, что КНР может готовиться к войне.