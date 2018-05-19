Китайские бомбардировщики совершили посадку на спорные острова

В пятницу Китай впервые отправил группу бомбардировщиков на спорные острова в Южно-Китайском море. Самолеты способны, в частности, нанести ядерный удар.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Бомбардировщики, включая H-6K, провели тренировочные взлеты и посадки, а также симулировали нанесение ударов по морским целям. По данным китайских военно-воздушных сил, тренировка проведена с целью "усилить боевые способности справляться с морскими опасностями".

Этот шаг может привести к дальнейшему обострению ситуации вокруг Южно-Китайского моря.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований, бомбардировщики приземлились на острове Вуди, крупнейшей базе Китая на Парасельских островах, на которые также претендуют Вьетнам и Тайвань.

Несколькими неделями ранее Китай разместил противокорабельные и зенитные оборонительные средства на островах Спратли, на которые также претендуют Вьетнам и Филиппины.

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