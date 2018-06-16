Китай зеркально ответил на введение американских пошлин

Министерство финансов Китая сообщает, что Тарифная комиссия приняла решение ввести пошлины в размере 25% на американские товары общей суммой 50 миллиардов долларов.

Решение принято в ответ на аналогичные пошлины США на китайские товары.

В списке импорта, на который будут введены пошлины, значатся 659 товаров из которых на 545 повышенная пошлина будет введена с 6 июля.

В списке также сельскохозяйственные товары, морепродукты, автомобили, медицинское оборудование и некоторые товары химической промышленности.

Ранее сообщалось, что США ввели пошлины в 25% на китайскую технику.

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к повторному введению пошлинна товары из США. Позже Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.