Китай заявил о вмешательстве США в свои дела из-за закона от Тайване

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Китайс потребовал от США
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Китайс потребовал от США "исправить соответствующие ошибки", а также прекратить официальные связи с Тайванем

Министерство обороны Китая выступило против закона о поездках на Тайвань, принятого в США, и призвало не допустить реализации его положений, говорится в заявлении официального представителя китайского минобороны У Цяня на сайте ведомства.

У Цянь отметил, что принятие закона является вмешательством во внутреннюю политику Китая и наносит ущерб развитию связей вооруженных сил КНР и США. 

В связи с этим Минобороны Китая потребовало от США отказаться от выполнения на практике принятого закона.

​"Прекратить официальные контакты между США и Тайванем, прекратить военные связи США и Тайваня и прекратить продажу оружия на Тайвань, чтобы избежать серьезного ущерба военным отношениям между Китаем и США, миру и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении.

Напомним, Трамп подписал закон об обмене визитами между США и Тайванем, разозлив Китай. 

Официальный Пекин призывает Вашингтон соблюдать обязательства, взятые в рамках трех совместных коммюнике, заключенных между обеими странам, а также не стремиться улучшить отношения с Тайванем.

В декабре 2016 года Трамп поговорил с главой Тайваня Цай Инвэнь по телефону, нарушив ограничения на прямые дипломатические контакты. Трамп сообщил, что Цай сама позвонила ему, чтобы поздравить с победой на президентских выборах в США. До этих пор встречи между представителями США и Тайванем проходили, как правило, на неофициальных уровнях, чтобы избежать ухудшения отношений с Китаем.

Тайвань заявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. В 1979 году Вашингтон официально признал в Пекине единое правительство Китая и с тех пор сотрудничает с Тайванем в различных сферах, до сих пор отказываясь от дипломатических отношений. 

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