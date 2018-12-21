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Китай выразил протест США в связи с обвинениями его граждан в кибершпионаже

Сегодня, 04:58
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Китай ответил на обвинения США по поводу кибершпионажа

Китай выразил протест и сделал представление США в связи с обвинениями в адрес граждан КНР в кибершпионаже, говорится в сообщении министерства иностранных дел страны.

Китайская сторона указала, что американские власти выдвигают обвинения на основании "сфабрикованных фактов".

"Это является грубым нарушением основополагающих принципов международных отношений, серьезным образом подрывает китайско-американское сотрудничество и в природе своей является крайне омерзительным. Китайская сторона выражает протест и уже сделала представление американской стороне", - отметили в МИД КНР.

В министерстве подчеркнули, что правительство страны никогда и ни в какой форме не участвовало и не поддерживало активность по незаконному хищению коммерческой информации.

Напомним, власти США предъявили обвинения двум гражданам Китая в совершении кибератак на ряд правительственных учреждений и корпораций, включая ВМС США и космическое агентство NASA.

Теги:   Кибершпионаж Китай США

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