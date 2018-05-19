Китай увеличит закупки товаров и услуг в США на 200 миллиардов долларов

Достигнутое соглашение в торговых переговорах с Китаем было главным требованием администрации Трампа

После недель напряженных переговоров Китай и Соединенные Штаты достигли первоначального соглашения о торговле. Обе стороны заявили, что Китай согласился "значительно увеличить" закупки товаров и услуг в США, чтобы уменьшить дисбаланс в торговле между двумя странами

Об этом сообщает CNN.

Достигнутое соглашение было главным требованием администрации Трампа в течение двух дней торговых переговоров в Вашингтоне с китайскими официальными лицами.

"Для удовлетворения растущих потребностей китайского народа в потреблении и ввиду необходимости качественного экономического развития Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг у Соединенных Штатов. Это также поможет повысить занятость в США», - говорится в заявлении.

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Необходимость в большем сотрудничестве стала неизбежностью для США и Китая после того, как две крупнейшие экономики мира пригрозили друг другу санкциями в десятки миллиардов долларов, что могло привести к торговой войне.

Согласно сообщению CNN от официальных лиц США, Пекин предложил увеличить китайские покупки американских товаров примерно на 200 миллиардов долларов.