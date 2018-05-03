Китай тайно установил противокорабельные ракеты на спорных островах в Южно-Китайском море - СМИ

Китай тайно установил противокорабельные ракеты и зенитные ракетные комплексы на спорных островах в Южно-Китайском море, сообщает канал CNBC со ссылкой на источники в разведке США.

По данным источников, ракетные системы были развернуты на нескольких искусственных островах, построенных китайцами в районе спорного архипелага Спратли. Развертывание прошло в течение последнего месяца.

Архипелаг Спратли оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

Китай разместил на островах наземные противокорабельные крылатые ракеты YJ-12B, способные поражать надводные суда в радиусе более чем 500 км, а также ракеты класса "земля-воздух" HQ-9B, которые могут поражать самолеты в радиусе 300 км.

В Пентагоне уже призвали Пекин воздержаться от милитаризации островов и мирно решить территориальные споры с другими государствами.

В 2013 года Китай начал масштабное строительство искусственных островов в акватории Южно-Китайского моря, что может обеспечить ему стратегический контроль над регионом. США обвиняют Китай у намеренной милитаризации региона.

12 июля 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге признала незаконными притязания Китая на территорию большей части Южно-Китайского моря.

В ответ власти Китая заявили, что не признают право третейского суда в Гааге рассматривать дело о территориальных проблемах Южно-Китайского моря и не намерены выполнять его решения.

На фоне усиления позиций ВМС Китая в Тихоокеанском регионе, Япония изучает возможность постройки первого со времен Второй мировой войны авианосца.

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