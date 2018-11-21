Китай строит новый объект на спорных островах в Южно-Китайском море - СМИ

Китай установил новую платформу в отдаленной части спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, которая может быть использована в военных целях, сообщили в американском Центре стратегических и международных исследований.

Эксперты аналитического института, базированного в Вашингтоне, сообщили, что новые спутниковые снимки показали "небольшое новое сооружение" на Бомбейском рифе (Ланхуацзяо) с радиопрозрачным колпаком и солнечными батареями, передает Reuters.

"Новое строительство интересно, учитывая стратегическое местоположение Бомбейского рифа и возможность того, что быстрое развертывание сооружения может быть воспроизведено в других частях Южно-Китайского моря", - говорится в заявлении аналитиков.

В заявлении отмечается, что риф примыкает к основным судоходным путям, которые проходят между Парасельскими островами и архипелагом Спратли на юг. Стратегическое местоположение делает его привлекательным для размещения сенсорных датчиков и, соответственно, сбора разведывательных данных в этой области.

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С 2013 года Китай начал масштабное строительство искусственных островов в акватории Южно-Китайского моря, что может обеспечить ему контроль над регионом. США обвиняют Китай в намеренной милитаризации региона и экспансивной политике.

На острова в Южно-Китайском море, помимо Китая, претендуют Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

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