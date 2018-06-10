Китай призвал к сотрудничеству и раскритиковал политику США на саммите ШОС

В китайском Циндао закончилась встреча лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Китайский президент Си Цзиньпин призвал к более тесному сотрудничеству и раскритиковал политику США.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Си Цзиньпин раскритиковал "эгоистичную, близорукую, изоляционистскую политику".

Китайский президент не упомянул о США, однако очевидно говорил в контексте торговых ограничений и новых пошлин, которыми Вашингтон и Пекин обменялись на протяжении последних месяцев.

Накануне саммита Владимир Путин посетил Пекин, чтобы поздравить Си Цзиньпина с днем рождения.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году, ее членами являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия имеют статус государств-наблюдателей при ШОС.