10 июня 2018, воскресенье

Китай призвал к сотрудничеству и раскритиковал политику США на саммите ШОС

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Шанхайскую организацию сотрудничества возглавляют Китай и Россия

Шанхайскую организацию сотрудничества возглавляют Китай и Россия

В китайском Циндао закончилась встреча лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Китайский президент Си Цзиньпин призвал к более тесному сотрудничеству и раскритиковал политику США.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Си Цзиньпин раскритиковал "эгоистичную, близорукую, изоляционистскую политику".

Китайский президент не упомянул о США, однако очевидно говорил в контексте торговых ограничений и новых пошлин, которыми Вашингтон и Пекин обменялись на протяжении последних месяцев. 

Накануне саммита Владимир Путин посетил Пекин, чтобы поздравить Си Цзиньпина с днем рождения.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году, ее членами являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия имеют статус государств-наблюдателей при ШОС.

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