Китай продолжит торговлю с Ираном, невзирая на санкции США

МИД КНР заявил, что Пекин продолжит сотрудничество с Ираном, невзирая на введение санукций США против Тегерана, сообщает Reuters.

Об этом заявила спикер МИД Хуа Чунинг на брифинге в понедельник, 5 ноября.

"Торговые соглашения с Ираном следует уважать, мы сожалеем в связи с тем, что Соединенные Штаты вновь наложили санкции на ближневосточную страну", - заявила представительница МИД КНР.

5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Ограничительные меры направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Под санкции могут подпасть и другие страны, а также зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна "разрушит" восстановленные санкции США.

Верховный лидер аятолла Хаменеи заявил, что главная цель американских ограничительных мер - "калечить и сдерживать экономику Ирана".