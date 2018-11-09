Китай призвал США держаться подальше от спорных островов в Южно-Китайском море

Вашингтон и Пекин провели переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны

Руководитель внешнеполитического ведомства Китая Ян Цзечи потребовал от США прекратить "действия, которые подрывают суверенитет КНР".

На переговорах в Вашингтоне он заявил, что США следует прекратить отправлять свои военные корабли и самолеты к спорным островам в Южно-Китайском море, на которые претендует Пекин, передает AP.

"Китайская сторона разъяснила Соединенным Штатам, что они должны прекратить отправлять свои суда и военные самолеты к границам китайских островов и рифов, а также прекратить действия, которые подрывают авторитет Китая и интересы безопасности", - сказал Ян Цзечи.

В свою очередь американская сторона отклонила требования Китая, заявив, что США будут продолжать "летать, ходить в море и действовать везде, где позволяет международное право".

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В пятницу в формате "два плюс два" прошла встреча госсекретаря США Майка Помпео, министра обороны США Джеймса Мэттиса с китайскими коллегами Ян Цзечи и Вэй Фэнхэ. Переговоры должны были состояться в Пекине в октябре, но были отложены после того, как Вашингтон объявил о новых поставках оружия Тайваню, а американские и китайские корабли едва не столкнулись в Южно-Китайском море.

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Архипелаг Спратли в Южно-Китайском море оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.