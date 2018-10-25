Китай отреагировал на публикацию об иностранной прослушке iPhone Трампа: Используйте китайские телефоны

МИД Китая отреагировал на публикацию СМИ о прослушке iPhone президента США Дональда Трампа китайскими и российскими спецслужбами.

"Читая эту публикацию, я чувствую, что сегодня в Соединенных Штатах действительно есть люди, которые делают все возможное, чтобы получить Оскар за лучший сценарий… Нью-Йорк таймс печатает фальшивые новости", - цитирует пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чунинг Reuters.

Дипломат добавила, что если в США очень беспокоятся о том, что телефоны Apple прослушиваются, то они могут перейти на использование продукции Huawei (крупнейшего в Китае производителя телекоммуникационного оборудования и объекта пристального внимания американских спецслужб).

Напомним, по данным NYT, личные звонки Трампа по iPhone прослушивают развездслужбы России и Китая.

Отмечается, что Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов. По данным NYT, у президента США три iPhone. Над безопасностью двух из них работало Агентство национальной безопасности США, но третий - ничем не отличается от любого другого телефона.

Источники издания сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.

Трамп уже заявил, что статья NYT "совершенно неверна".