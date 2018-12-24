Китай обвинил Великобританию и ЕС в лицемерии из-за опасений по поводу задержаний канадцев Сегодня, 11:38 69 Цей матеріал також доступний українською Китай высказался относительно поддержки Канады другими странами

Пекин выразил "сильное недовольство и решительную оппозицию" в отношении комментариев Канады, США и других стран относительно задержанных в Китае канадцев, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин, сообщает Reuters.

Представительница китайского МИД добавила, что поддержка Канады от Великобритании и Евросоюза была "странной".

"Какое это имеет отношение к Британии и ЕС? Когда канадцы незаконно задержали старшего руководителя китайской компании по запросу Соединенных Штатов, где они были?", – заявила она.

По ее словам, для данных государств "права человека имеют разные стандарты для граждан разных стран".

Ранее сообщалось, что Германия выразила поддержку Канаде в ее споре с Китаем относительно компании Huawei.

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Напомним, 1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовала деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".

В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.

Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.