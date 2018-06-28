28 июня 2018, четверг

Китай не уступит "ни дюйма территории" в Тихом океане - Си Цзиньпин

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Си Цзиньпин напомнил министру обороны США Джеймсу Маттису о позиции Китая относительно тихоокеанских островов

Си Цзиньпин напомнил министру обороны США Джеймсу Маттису о позиции Китая относительно тихоокеанских островов

В среду в ходе визита министра обороны США Джеймса Маттиса в Пекин президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай не уступит "ни одного дюйма территории" в Тихом океане.

Об этом сообщает CNN.

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Китая, наша позиция непоколебима и ясна. Мы не отдадим ни дюйма от той территории, которую завещали нам предки", - сказал Си.

Встреча Маттиса с Си стала попыткой разрядить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином - не только ввиду надвигающейся торговой войны, но и позиции военного руководства обеих стран, которое смотрит друг на друга с нарастающим подозрением и тревогой.

Маттис стал первым главой Пентагона, который посетил Китай с 2014 года.

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