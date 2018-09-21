Китай назвал незаконными новые санкции США

Китай заявил, что военно-техническое сотрудничество с РФ осуществляется в соответствии с нормами международного права

Министерство иностранных дел Китая считает незаконным введение санкций со стороны США за покупку у России истребителей и зенитно-ракетных комплексов.

Как заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан новые американские санкции являются грубым нарушением международного права, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе военно-техническое, осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

Гэн Шуан добавил, что китайская сторона уже сделала США представление в связи с ведением санкций.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Китая. Поводом стала покупка у России десяти истребителей Су-35 в декабре 2017 года и оборудования для зенитно-ракетных систем С-400 в нынешнем году.